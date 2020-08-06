صادرات ایران هذا العام ترکزت علی الدول المجاورة

وعلى هامش زيارته لمدينة قصرشيرين الحدودية غرب البلاد وتفقده لمعبري برويزخان وخسروي الحدوديين مع العراق اليوم الخميس، قال زادبوم ان التجارة الايرانية تلكأت خلال الشهرين الأولين من العام الايراني بسبب انتشار فيروس كورونا ، لكنها عادت الى أوجها في حزيران الماضي باتجاه العراق وافغانستان وباكستان.

واشار الى ان محافظة كرمانشاه الحدودية لها منافذ على المناطق الكردية والوسطى في العراق ولذلك تكتسب أهمية في تنشيط الصادرات الى هذا البلد ، ولذلك نحن مهتمون بتطوير المعابر الحدودية فيها وتذليل المصاعب التي تواجه الصادرات.

وتعتبر مدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد من أهم المدن الحدودية مع العراق حيث تمتلك مسافة 186 كيلومتر من الحدود مع هذا البلد وتقع فيها معابر تجارية مهمة مع وسط العراق ومع المناطق الكردية في المحافظات الشمالية.

وبالمتوسط فان ما لايقل عن 1500 شاحنة كبيرة تجتاز معابر هذه المدينة يوميا حاملة مختلف السلع الى مناطق العراق.

انتهى** 2344