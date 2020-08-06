الحوزات العلمیة فی ایران تعلن استعدادها لتقدیم المساعدات الی لبنان

واعرب المركز في بيانه عن الأسف الشديد لوقوع الحادث المؤلم في مرفا بيروت والذي اسفر عن مقتل واصابة عدد كبير من ابناء الشعب اللبناني البطل وأحدث اضرارا كبيرة في المباني والبنية الاقتصادية في البلاد.

واكد البيان ان الحوزات العليمة في ايران وفي الوقت الذي تتعاطف وتتضامن مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني العزيز وخاصة السيد حسن نصرالله وعوائل الضحايا ، تعلن استعدادها لارسال اي نوع من المساعدات الى لبنان والوقوف الى جانب الشعب اللبناني حتى خروجه من هذه المحنة.

يذكر ان انفجارا هائلا وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء بسبب اشتعال كمية كبيرة من مادة "نيترات الامونيوم" كانت مخزنة، ما ادى الى مصرع نحو 140 وفقدان عشرات اخرين واصابة 5 الاف من المواطنين اللبنانيين.

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