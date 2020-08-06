محافظة خراسان الرضوية قادرة على تصدير 5 مليارات دولار من السلع سنويا

وقال رزم حسيني في تصريح ادلى به اليوم الخميس خلال اجتماعه بعدد من اعضاء مكتب التفتيش التابع لامانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ان صادرات المحافظة بلغت في بعض الاوقات 3 مليارات دولار وبامكانها رفعها الى 5 مليارات ايضا سنويا.

واضاف، ان البنية التحتية والارضية اللازمة لانشاء منطقة اقتصادية حرة متوفرة في المحافظة وان منطقة رخس الاقتصادية الحرة تعد فرصة جيدة للبلاد يتوجب دعمها.

يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي صادق قبل عدة اشهر على لائحة تحويل منطقة سرخس ودوغارون الاقتصادية الخاصة الى منطقة حرة والتي كانت قد اقرتها الحكومة في العام الماضي.

وتقع مدينة سرخس على بعد 185 كم الى الشرق من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية عند الحدود مع تركمنستان شمال شرق ايران.

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