واعظي: صناعة السيارات الايرانية شهدت تقدما لافتا خلال الاعوام الاخيرة

جاء ذلك في تصريح ادلى به واعظي للصحفيين مساء الخميس على هامش ازاحة الستار عن طراز جديد من السيارات "كراس اوفر" SP100 وبدء الانتاج واسع النطاق لطرازين اخرين هما "فيست ليفت ساينا" و"كويك" وتوقف انتاج سيارة "برايد".

وقال واعظي، لحسن الحظ ان صناعة انتاج السيارات في البلاد شهدت تقدما جيدا جدا خلال الاعوام الاخيرة وان سلسلة انتاج السيارات اليوم سواء صناعة السيارات او قطع الغيار ساعية لتسليم سيارات ذات جودة للمواطنين.

واعتبر مدير مكتب رئيس الجمهورية الاكتفاء الذاتي والاهتمام الخاص بالابحاث والتطوير والانتاج الداخلي رغم الضغوط الناجمة عن الحظر بانها تشكل المسار الاساس لصناعة السيارات في البلاد في عام قفزة الانتاج واضاف، انه وفقا لتقارير مدراء ومسؤولي هذا القطاع فقد انخفضت منذ عام ونصف العام لغاية الان نفقات العملة الصعبة اللازمة لصناعة السيارات بنحو 50 بالمائة وقد تمكن مهندسونا من تصنيع سيارات وطنية مائة بالمائة تحظى في الوقت ذاته بالجمالية والامان والجودة اللازمة.

وتابع واعظي، انه وفقا للتقارير فقد شهد انتاج السيارات الخصوصية في البلاد نموا بنسبة 19 بالمائة وانتاج الشاحنات الصغيرة بنحو 35 بالمائة خلال الاشهر الاربعة الاخيرة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وتصاعد حدة الحظر، وبناء على ما وعد به مدراء صناعة السيارات في البلاد فمن المقرر مواصلة هذه الزيادة في الانتاج.

واعرب عن امله بان تؤدي زيادة الانتاج والعرض المباشر للبيع للزبائن، الى انخفاض اسعار السيارات والحيلولة دون السمسرة في السوق.

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