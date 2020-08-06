استقلال طهران يعود بنقطة من مشهد وسباهان اصفهان يسقط في عقر داره

ففي مدينة مشهد خرج استقلال طهران بالتعادل 2-2 امام مضيفه شهر خودرو في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس.

تقدم شهر خودرو في الدقيقة 35 بهدف سجله حسين مهربان انتهى به الشوط الاول، وفي الشوط الثاني تعادل استقلال طهران بهدف سجله ارسلان مطهري في الدقيقة 54 ومن ثم تقدم من ركلة جزاء ترجمها شيخ دياباتة الى هدف في الدقيقة 70 الا ان شهر خودرو تعادل بهدف ثان جاء بتوقيع محمد رضا خلعتبري في الدقيقة 73 .

وفي اصفهان خسر سباهان اصفهان امام ضيفه نساجي مازندران 1-0 ليتعثر في المنافسة على الوصافة في الدوري.

وبهاتين النتيجتين فقد ارتفع رصيد استقلال طهران الى 49 نقطة محافظا على مركزه الثاني وارتفع رصيد شهر خودرو الى 45 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد سباهان اصفهان عند 45 نقطة في المركز الخامس وارتفع رصيد نساجي مازندران الى 36 نقطة في المركز الثامن.

وكان برسبوليس قد توج بلقب الدوري الايراني الممتاز في نهاية المرحلة 26 ويبلغ رصيده في الوقت الحاضر 63 نقطة وسيستضيف ذوب آهن اصفهان مساء الجمعة في استاد "آزادي"، حيث سيتم في نهاية هذه المباراة تسليم كاس الدوري لبرسبوليس.

وفيما يلي ترتيب الفرق من الاول حتى السادس: 1-برسبوليس 63 نقطة 2-استقلال طهران 49 نقطة 3-تراكتور سازي تبريز 46 نقطة (مباراة اقل) 4-فولاد خوزستان 46 نقطة (مباراة اقل) 5-سباهان اصفهان 45 نقطة 6-شهر خودرو 45 نقطة.

انتهى ** 2342