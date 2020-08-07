الاحادية الامريكية ادت الى تفاقم عزلتها دوليا

وكتب كشاورز زادة اليوم الجمعة في تغريدة في صفحته الشخصية على تويتر : اعلن الناطق بإسم وزارة الخارجية الصينية معارضة بلاده تمديد الحظر التسليحي ضد ايران ردا على التصريحات المستبدة لوزير الخارجية الامريكي فيما يتعلق بارسال مسودة قرار الى مجلس الامن الدولي بهذا الشأن.

واضاف كشاورز زاده: ان الصين الى جانب المجتمع الدولي مستمرة في دعمها للاتفاق النووي والتعاون مع ايران .

واكد سفيرالجمهورية الإسلامية الايرانية في بكين ان سياسة الاحادية التي تنتهجها امريكا ادت الى تفاقم عزلتها دوليا .

وكان قد اعلن الناطق باسم الخارجية الصينية " وانغ ون بين " يوم امس الخميس في مؤتمر صحفي دعم بلادة لقرارات مجلس الامن الدولي والاتفاق النووي مع ايران معلنا معارضة بلادة لتمديد الحظر التسليحي ضد إيران، مشددا على تطبيق القرار 2231 بشكل كامل .

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سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین اظهار کرد پکن همچنین از قطعنامه های شورای امنیت، حمایت از چند جانبه گرایی و حل سیاسی و دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران حمایت خواهد کرد.