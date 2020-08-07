٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83899763
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جلالي : الحظر الامريكي الاحادي الجانب هو جريمة ضد الانسانية

جلالي : الحظر الامريكي الاحادي الجانب هو جريمة ضد الانسانية

طهران / 7 اب/ اغسطس/ ارنا – اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية لدى موسكو " كاظم جلالي " الحظر الامريكي الاحادي الجانب بأنه جريمة ضد الانسانية .

وكتب جلالي في تغريدة باللغة الروسية في صفحته الشخصية على تويتر  : ان الحظر الامريكي الاحادي الجانب ضد الشعوب في ظل تفشي كورونا هو جريمة ضد الانسانية ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية .

واضاف جلالي ان الحظر الاحادي الجانب الذي يستهدف رفاه شعب ما هو بمثابة حرب ضد المدنيين وجريمة ضد الانسانية. 

وتابع ان الحظر الاحادي الجانب في ظل ظروف تفشي كورونا والذي يستهدف الاقتصاد والصحة والعلاج هو جريمة ضد الانسانية .

واعتبر جلالي الحظر الاحادي الجانب الذي تفرضه الادارة الامريكية ضد الشعوب في ظل تفشي فيروس كورونا يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، مطالبا الامم المتحدة والمجتمع الدولي التصدي والتدخل السريع لانهاء هذا الحظر الجائر الذي يهدد سلامة وصحة الشعوب .

انتهى**م م**

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