وزير الصحة اللبناني : إيران تقف في الخط الامامي لاغاثة منكوبي انفجار مرفأ بيروت

وافاد مراسل ارنا ان وزير الصحة اللبناني قام بزيارة المستشفى الميداني الذي اقامته جمعية الهلال الاحمر الايراني في بيروت واطلع على المعدات والتجهيزات الموجودة فيه كما تحدث الى الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى .

وتقدم الوزير اللبناني بالشكر الجزيل للشعب الايراني على ما قام به من ارسال مساعدات انسانية للشعب اللبناني.

كما توجه بالشكر الى جمعية الهلال الاحمر الايراني التي تواجدت منذ الساعات الاولى من الانفجار وحملت معها المستلزمات الاسعافية والمواد الغذائية والادوية وخيم الاسكان .

يذكر ان انفجارا هائلا وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي بسبب اشتعال كمية كبيرة من مادة "نيترات الامونيوم" كانت مخزنة، ما ادى الى مصرع نحو 150 وفقدان عشرات اخرين واصابة 5 الاف من المواطنين اللبنانيين.

وارسلت جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الاربعاء طائرة الى لبنان،تحمل اول شحنة مساعدات انسانية تضم 95 طنا من الاغذية والادوية بمعية مستشفى ميداني لتقديم الخدمات لجرحى ومتضرري الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.

وقال محمد باقر محمدي مساعد رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر الايراني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" على هامش مراسم ارسال شحنة المساعدات هذه: ان المرحلة الاول للمساعدات الانسانية المرسلة الى جرحى ومتضرري حادث الانفجار الذي وقع عصر الثلاثاء في بيروت، تتضمن ادوية غالبيتها متعلقة بالحروق والتروما والكسور وامثالها.

واضاف، ان جمعية الهلال الاحمر هي الاولى التي ارسلت مع شحنة المساعدات الانسانية التي تشمل الادوية والاغذية، فريقا طبيا مؤلفا من 37 طبيبا اخصائيا في مختلف التحصصات التي تتضمن جراحة العظام والمفاصل والتخدير وغرف العمليات والاطفال والدماغ والجملة العصبية والتمريض وخبراء غرف العمليات وخبراء المستشفيات الميدانية.

انتهى**م م**