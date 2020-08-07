عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 18 الفا و132 شخصا

واضافت لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2450 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 322 الفا و 567 حالة لغاية الان بينهم 4136 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 279 الفا و724 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 156 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الفا و132 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و637 الفا و575 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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