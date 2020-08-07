واعظي : ايران ستبقى الى جانب شعب وحكومة لبنان

وكتب واعظي اليوم الجمعة في تغريدة على صفحته الشخصية بتويتر " بعد الانفجار الفضيع والمفجع في بيروت فإن الشعب والحكومة في ايران يدركان الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان, فنعبر عن تضامننا معكم وسنبقى الى جانبكم ولن نتوانى عن تقديم المساعدات.

يذكر ان انفجارا هائلا وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء بسبب اشتعال كمية كبيرة من مادة "نيترات الامونيوم" كانت مخزنة، ما ادى الى مصرع نحو 150 وفقدان عشرات اخرين واصابة 5 الاف من المواطنين اللبنانيين.

وارسلت جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الاربعاء اول شحنة مساعدات انسانية الى لبنان تضم 95 طنا من الاغذية والادوية بمعية مستشفى ميداني لتقديم الخدمات لجرحى ومتضرري الانفجار الهائل في مرفأ بيروت يضم فريقا طبيا مؤلفا من 37 طبيبا اخصائيا في مختلف التحصصات التي تتضمن جراحة العظام والمفاصل والتخدير وغرف العمليات والاطفال والدماغ والجملة العصبية والتمريض وخبراء غرف العمليات وخبراء المستشفيات الميدانية.

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