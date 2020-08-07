الفيلم الإيراني القصير "اللاوقت" ضيفا على مهرجانين في فرنسا وأميركا

تأهل فيلم "اللاوقت"

وأعلنت الدورة ال11 من مهرجان "بلد واحد، فيلم واحد" الفرنسي التي سوف تقام في الفترة 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر الأفلام السبعة المتأهلة إلى المرحلة النهائية، حيث يمثل إيران في هذه الدورة فيلم "اللاوقت" بإخراج بويا اشتهاردي وإنتاج محمد سجاديان.

ووفقا للعلاقات العامة بالفيلم يشارك في هذا المهرجان فيلم واحد من كل بلد، وتم اختيار سبعة أفلام للمنافسة في المرحلة النهائية، وهي من ألمانيا وروسيا والفيليبين وبوركينافاسو وبولندا والمكسيك وإيران.

كما عرض فيلم "اللاوقت" في الدورة الـ24 من مهرجان "فليكر رود" السينمائي الدولي الأميركي المنعقد حاليا في الفترة 4 حتى 9 أغسطس الجاري.

ويروي الفيلم قصة جندي من القومية البلوجية باسم "هامين" يتم إلغاء إجازته للحضور في مراسم عرس اخته بسبب تدخينه للسجائر، والفيلم يروي قصة هامين بشكل غير متوالي من طفولته حتى الآن.

ويعني مصطلح "هامين" باللغة البلوجية فترة الحر الذي تنضج فيها التمور في الصيف.

ومن المقرر عرض فيلم "اللاوقت" قريبا في صالات عرض "الفن والتجربة" في شتى أنحاء إيران.

ويمثل في الفيلم كل من: إيمان أفشار، وأيوب أفشار، ومهسا نارويي، وآوا آذربيرا، وملابخش رئيسي، وعدد من الممثلين المحليين بمدينة جابهار جنوب شرق إيران.

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