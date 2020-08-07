السفير الايراني في موسكو يبحث مع نظيره اللبناني انفجار مرفأ بيروت

وافادت ارنا ان السفيرين التقیا اليوم الجمعة في موسكو وبحثا التطورات في لبنان وخاصة الانفجار في مرفأ بيروت الذي راح ضحيته عشرات القتلى والاف الجرحى .

واعرب جلالي خلال اللقاء عن تعازيه للجانب اللبناني وتضامن الشعب والحكومة الايرانية مع الشعب والحكومة اللبنانية مؤكدا على استمرار دعم الشعب والحكومة في لبنان .

من جانبه قدم السفير اللبناني " شوقي بونصر" توضيحا عن اخر مستجدات انفجار مرفأ بيروت معربا عن شكره وتقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الایرانیة للشعب والحكومة في لبنان .

يذكر ان انفجارا هائلا وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء بسبب اشتعال كمية كبيرة من مادة "نيترات الامونيوم" كانت مخزنة، ما ادى الى مصرع نحو 150 وفقدان عشرات اخرين واصابة 5 الاف من المواطنين اللبنانيين.

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