٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٥:٤٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83899924
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السفير الايراني في موسكو يبحث مع نظيره اللبناني انفجار مرفأ بيروت

السفير الايراني في موسكو يبحث مع نظيره اللبناني انفجار مرفأ بيروت

موسكو/ 7 اب/ اغسطس/ ارنا – التقى السفير الايراني لدى موسكو " كاظم جلالي " بنظيره اللبناني السفير "شوقي بونصر" وبحث معه تطورات انفجار مرفأ بيروت .

وافادت ارنا ان السفيرين التقیا اليوم الجمعة في موسكو وبحثا التطورات في لبنان وخاصة الانفجار في مرفأ بيروت الذي راح ضحيته عشرات القتلى والاف الجرحى .

واعرب جلالي خلال اللقاء عن تعازيه للجانب اللبناني وتضامن الشعب والحكومة الايرانية مع الشعب والحكومة اللبنانية مؤكدا على استمرار دعم الشعب والحكومة في لبنان .

من جانبه قدم السفير اللبناني " شوقي بونصر" توضيحا عن اخر مستجدات انفجار مرفأ بيروت معربا عن شكره وتقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الایرانیة للشعب والحكومة في لبنان .

يذكر ان انفجارا هائلا وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء بسبب اشتعال كمية كبيرة من مادة "نيترات الامونيوم" كانت مخزنة، ما ادى الى مصرع نحو 150 وفقدان عشرات اخرين واصابة 5 الاف من المواطنين اللبنانيين.

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