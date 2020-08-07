موسوي: لا فرق بين بولتون وهوك وأبرامز

وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في تويتر ، تعليقا على تنحي المبعوث الاميركي الخاص بايران ، برايان هوك، قال موسوي: لا فرق بين جون بولتون وبرايان هوك وإليوت أبرامز، عندما يتعلق الأمر بسياسة اميركا تجاه ايران، أخذ المسؤولون الأمريكيون لقمة أكبر من أفواههم، إنه نفس الشيء بالنسبة لمايك بومبيو ودونالد ترامب والمسؤولون الاميركيون في المستقبل.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، قد تنحى عن منصبه الخميس، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن هوك الاستقالة والعودة إلى العمل في القطاع الخاص.

وسيحل إليوت أبرامز محل هوك، وهو أيضا من قدامى حزب الجمهوريين وقاد مؤخرا حملة ترامب غير الناجحة للإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وسيواصل أبرامز، الذي عرف في الثمانينيات بقيادته حملة الدفاع عن الحكومات اليمينية في أميركا اللاتينية، مهامه كممثل خاص لشؤون فنزويلا، إلى جانب دوره كمبعوث خاص بإيران.

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