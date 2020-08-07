محافظ البنك المركزي: سنشهد قريبا نتائج اجراءات اتخذت بشان تذبذبات سق العملة الاجنبية

جاء ذلك في تصريح ادلى به همتي للقناة الثانية في التلفزيون الايراني مساء الجمعة، قدم خلاله ايضاحات حول تذبذبات سوق العملة الاجنبية في البلاد.

وصرح بان ادارة تذبذبات سوق العملة الاجنبية كانت تمضي بصورة جيدة لغاية نحو عام حيث وقعت احداث الشغب (بذريعة رفع اسعار البنزين) ومن ثم تفشي فيروس كورونا الذي ادى الى غلق الحدود امام التجارة حيث واجه التجار مشاكل اساسية ولم نستطع الحصول على العملة الاجنبية اللازمة.

واضاف، انه ومنذ حدوث تذبذبات في سوق العملة الاجنبية اتخذنا الكثير من الاجراءات ستظهر نتائجها خلال الايام القادمة.

وتابع محافظ البنك المركزي، انني اقول للمواطنين بان سعر العملة الاجنبية ومن ضمنه سعر الدولار الواحد البالغ 24 الف تومان (في السوق الحرة)، ليس حقيقيا، بل ان السعر الحقيقي اقل منه بكثير.

واوضح بان الاجهزة المعنية والرقابية في البلاد وعدت بالتصدي الجاد للعابثين بسوق صرف العملة الاجنبية وقد تم في هذا الاطار اتخاذ بعض الاجراءات.

انتهى ** 2342