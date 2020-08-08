٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83900169
٠ Persons

سمات

في برقيات تهنئة بمناسبة عيد الغدير الاغر؛

قاليباف يوكد ضرورة تعزيز الوحدة فی ظل التعاليم الإسلامية

قاليباف يوكد ضرورة تعزيز الوحدة فی ظل التعاليم الإسلامية

طهران/8 اب/اغسطس- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف برقيات تهنئة منفصلة الى عدد من الشخصيات السياسية والدينية الشيعية بمناسبة حلول عيد الغدير الاغر موكدا فيها ضرورة اتخاذ خطوات قوية وموحدة تحت لواء الوحدة ومن خلال التمسك بالتعاليم الاسلامية.

وجاء في هذه البرقيات انه في ظل الظروف الحساسة الراهنة في العالم الاسلامي، فانه من الضروری ان نتخذ ونحقق خطواتنا القوية والموحدة تحت لواء الوحدة والتمسك بالتعاليم الاسلامية الاصلية.

واكد قاليباف انه بلا شك ان عيد الغدير هو يوم حاسم وعظيم لان الرسول الاكرم (ص) ضمن فيه استمرار مسيرة الأنبياء الالهية العظماء وقدم نموذجا للحكومة الاسلامية بتعيين الإمام علي (ع) بمقام الولاية العظيم.

عيد الغدير المبارك هو عيد الولاية والأمامة حيث أعلن النبي (ص) في خطبته الشهيرة بحجة الوداع ولاية الأمام علي أبن ابي طالب من بعده.

انتهى**2018

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 1 =