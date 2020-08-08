قاليباف يوكد ضرورة تعزيز الوحدة فی ظل التعاليم الإسلامية

وجاء في هذه البرقيات انه في ظل الظروف الحساسة الراهنة في العالم الاسلامي، فانه من الضروری ان نتخذ ونحقق خطواتنا القوية والموحدة تحت لواء الوحدة والتمسك بالتعاليم الاسلامية الاصلية.

واكد قاليباف انه بلا شك ان عيد الغدير هو يوم حاسم وعظيم لان الرسول الاكرم (ص) ضمن فيه استمرار مسيرة الأنبياء الالهية العظماء وقدم نموذجا للحكومة الاسلامية بتعيين الإمام علي (ع) بمقام الولاية العظيم.

عيد الغدير المبارك هو عيد الولاية والأمامة حيث أعلن النبي (ص) في خطبته الشهيرة بحجة الوداع ولاية الأمام علي أبن ابي طالب من بعده.

انتهى**2018