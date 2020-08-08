وزير الداخلية: اهمية فهم معنى رسالة الغدير ازدادت اكثر من اي وقت مضى

وجاء في هذه الرسالة: "اليوم الذي يمنعون فيه ايصال رسالة الحقيقة والكرامة الانسانية الى المجتمع الدولي بتشويه الحقائق واصبح الناس مزعجين من التطورات العالمية خاصة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والتهديدات الاقليمية الناتجة عن التدخلات الاجنبية والفتن التي يثيرها الكيان الصهيوني المنحوس في ظل انفعال وذل المنتسبين لنظام الهيمنة فان اهمية فهم معنى ومفهوم رسالة الغدير ازدادت اكثر من ذي قبل.

واضاف ان عید الغدير يجسد كمال الانسانية في فلسفة بعثة النبي الاكرم (ص) لاتمام مكارم الاخلاق.

انتهى**2018