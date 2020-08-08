٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:١٢ ص
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83900188
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في رسالة بمناسبة عيد الغدير الاغر؛

وزير الداخلية: اهمية فهم معنى رسالة الغدير ازدادت اكثر من اي وقت مضى

وزير الداخلية: اهمية فهم معنى رسالة الغدير ازدادت اكثر من اي وقت مضى

طهران/8 اب/اغسطس- اكد وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي في رسالة بمناسبة حلول عيد الغدير الاغر انه في ظل الظروف والتطورات الراهنة في العالم فان اهمية فهم معنى رسالة الغدير ازدادت اكثر من اي وقت مضى.

وجاء في هذه الرسالة: "اليوم الذي يمنعون فيه ايصال رسالة الحقيقة والكرامة الانسانية الى المجتمع الدولي بتشويه الحقائق واصبح الناس مزعجين من التطورات العالمية خاصة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والتهديدات الاقليمية الناتجة عن التدخلات الاجنبية والفتن التي يثيرها الكيان الصهيوني المنحوس في ظل انفعال وذل المنتسبين لنظام الهيمنة فان اهمية فهم معنى ومفهوم رسالة الغدير ازدادت اكثر من ذي قبل.

واضاف ان عید الغدير يجسد كمال الانسانية في فلسفة بعثة النبي الاكرم (ص) لاتمام مكارم الاخلاق.

انتهى**2018

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