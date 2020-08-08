الهلال الاحمر الايراني يسلم 15 طنا من المواد الغذائية الى الصليب الاحمر اللبناني

واضاف محمدي اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا ان هذه الشحنة تزن 15 طن من المواد الغذائية وتشمل على نوعين من حزم الطعام لمدة 72 ساعة وشهر لتلبية الحالات الطارئة العامة والمعقدة.
انتهى**2018
طهران/8 اب/اغسطس- اعلن نائب رئيس قسم عمليات الاغاثة والانقاذ في جمعية الهلال الاحمر الايرانية "محمد باقر محمدي" عن تسليم الشحنة الاولى من المساعدات الانسانية لهذه الجمعية الى الصليب الاحمر اللبناني لتوزيعها على المصابين ومنكوبي الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.
واضاف محمدي اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا ان هذه الشحنة تزن 15 طن من المواد الغذائية وتشمل على نوعين من حزم الطعام لمدة 72 ساعة وشهر لتلبية الحالات الطارئة العامة والمعقدة.
انتهى**2018
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