الهلال الاحمر الايراني يسلم 15 طنا من المواد الغذائية الى الصليب الاحمر اللبناني

طهران / 7 اب / اغسطس /ارنا- عزى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالضحايا الذي قضوا بانفجار مرفأ بيروت، واعلن ان “كل امكانات حزب الله هي بتصرف الدولة والناس جراء ما حصل”، ونفى "نفيا قاطعا مطلقا ان لا شيء لنا في المرفأ" معتبرا ان “من رحم المأساة تولد فرص والتعاطي الدولي مع الحادثة فرصة يجب ان يستغلها اللبنانيون”.