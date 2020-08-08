٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83900324
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تعليقا على حفل موسيقي مشترك بين ايران والنمسا

سفير النمسا لدى طهران: العلاقات بين الشعبين الايراني والنمساوي قل نظيرها في العالم

سفير النمسا لدى طهران: العلاقات بين الشعبين الايراني والنمساوي قل نظيرها في العالم

طهران/ 8 اب/ اغسطس/ ارنا – اشار سفير النمسا لدى طهران "استفان شولتس" الى اقامة حفل موسيقي مشترك بين ايران والنمسا تكريما للكوادر الطبية في العالم واكد ان اواصر العلاقات بين الشعبين الايراني والنمساوي قوية حيث قل نظيرها في العالم.

واضاف شولتس اليوم السبت ان تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين النمسا وايران يعود الى 160  عاما وانها  قائمة على الثقة المتبادلة.

واشاد بجهود جميع الكوادر الصحية والعلاجية في العالم سيما في النمسا وايران واضاف ان هذا الحفل الموسيقي المشترك اقيم تكريما لما تقدم هذه الكوادر العلاجية من التضحيات من اجل انقاذ حياة المرضي المصابين بفيروس كورونا.

من جانبه قال ريس غرفة التجارة المشتركة بين ايران و النمسا "بدرام سلطاني" ان العالم يمر بظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا واضاف ان هذا العمل الثقافي المشترك بين ايران والنمسا يأتي في سياق نشاط ابداعي من قبل فنانین من ایران والنمسا تكريما للكوادر العلاجية في كافة انحاء العالم.
و اقيم الحفل برعاية غرفة تجارة ايران والنمسا المشتركة امس الجمعة في الساعة 19.30 بتوقيت ايران و 17 بتوقيت النمسا وذلك في صالة الخليج الفارسي بمجمع نياوران الثقافي بطهران.

وسيكون ريع الحفل مخصص لعلاج المصابين بكورونا .

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