عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 18 الفا و264 شخصا

واضافت لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2125 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 324 الفا و 692 حالة لغاية الان بينهم 4148 في وضع حرج مشيرا في وقت نفسه الى تعافي 282122 من المصابين.

واضافت انه توفي 132 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الفا و264 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و661 الفا و965 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى**2018