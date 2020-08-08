٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83900381
٠ Persons

سمات

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 18 الفا و264 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 18 الفا و264 شخصا

طهران /8 آب/اغسطس/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 324 الفا و692 شخصا، وبوفاة 132 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 18 الفا و264 شخصا.

واضافت لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2125 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 324 الفا و 692 حالة لغاية الان بينهم 4148 في وضع حرج مشيرا في وقت نفسه الى تعافي 282122 من المصابين.

واضافت انه توفي 132 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الفا و264 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و661 الفا و965 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى**2018

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 2 =