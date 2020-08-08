٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٤:٠٧ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83900442
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في رسالة الى الامم المتحدة؛

ايران تحتج على اعتراض مقاتلات اميركية لطائرة ركاب ايرانية

ايران تحتج على اعتراض مقاتلات اميركية لطائرة ركاب ايرانية

طهران /8 آب/اغسطس/ ارنا – بعث مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي رسالة الى الامم المتحدة مطالبا فيها هذه المنظمة بتحميل الولايات المتحدة مسوولية اعتراض مقاتلاتها لطائرة ركاب ايرانية في الاجواء السورية موخرا.

ووصف تخت روانجي في هذه الرسالة التي بعثها اليوم السبت الى كل من الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرش ومجلس الامن الدولي وصف اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة الركاب الايرانية في اجواء سوريا بانه عمل غير قانوني ومغامر.

واعلن تخت روانجي في هذه الرسالة احتجاج ايران الشديد على انتهاك الولايات المتحدة للقوانين الدولية موكدا ان ايران ستتابع هذه القضية عبر المنظمات الدولية.

وقال مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة ان هذه الطائرة من طراز ايرباص A310 التابعة لشركة "ماهان" التي كانت في طريقها من طهران الى بيروت في 23 تموز/ يوليو الماضي واجهت اعتراضا مفاجئا ومعاديا من قبل مقاتلتين اميركيتين من طراز "اف 15" خلال تحليقها في الممر الدولي في الاجواء السورية موكدا انه من الواضح ان هذا الاجراء من قبل المقاتلات الاميركية يعد انتهاكًا واضحا للأمن الجوي وحرية الطيران المدني بموجب اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944 وملحقاتها.

انتهى**2018

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