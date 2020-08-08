ايران تحتج على اعتراض مقاتلات اميركية لطائرة ركاب ايرانية

ووصف تخت روانجي في هذه الرسالة التي بعثها اليوم السبت الى كل من الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرش ومجلس الامن الدولي وصف اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة الركاب الايرانية في اجواء سوريا بانه عمل غير قانوني ومغامر.

واعلن تخت روانجي في هذه الرسالة احتجاج ايران الشديد على انتهاك الولايات المتحدة للقوانين الدولية موكدا ان ايران ستتابع هذه القضية عبر المنظمات الدولية.

وقال مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة ان هذه الطائرة من طراز ايرباص A310 التابعة لشركة "ماهان" التي كانت في طريقها من طهران الى بيروت في 23 تموز/ يوليو الماضي واجهت اعتراضا مفاجئا ومعاديا من قبل مقاتلتين اميركيتين من طراز "اف 15" خلال تحليقها في الممر الدولي في الاجواء السورية موكدا انه من الواضح ان هذا الاجراء من قبل المقاتلات الاميركية يعد انتهاكًا واضحا للأمن الجوي وحرية الطيران المدني بموجب اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944 وملحقاتها.

انتهى**2018