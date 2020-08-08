الهلال الاحمر الايراني يقيم مستشفي ميداني في الضاحية

واضاف مراديان اليوم السبت خلال اتصال هاتفي مع مراسل ارنا، ان المستشفي الميداني للهلال الاحمر الايراني يستعد لاستقبال جرحى الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت.

واوضح مراديان الذي يزور لبنان، انه سيتم تقديم الخدمات الانسانية والعلاجية في هذا المستشفي الميداني بامر من وزير الصحة اللبناني وفقا للمبادئ السبعة الاساسية للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر المتمثلة في: الإنسانية Humanity ، وعدم التحيز Impartiality، والحياد، Neutrality، والاستقلال، Independence، والخدمة التطوعية، Voluntary Services، والوحدة یگانگی Unity، والعالمية، Universality

واضاف ان المستشفى يضم مختلف الاقسام بما فيها قسم تحديد الاولويات العلاجية والطوارئ والجراحة والعناية المركزة والادوية وانه مستعد لتقديم الخدمات العلاجية الفورية عند حالات الطوارئ بما فيه الانفجار الكبير الذي وقع موخرا في مرفأ بيروت.

يذكر ان ايران هي الدولة الاولى التي قامت بايفاد فريق طبي الى لبنان يضم 37 شخصا من الاخصائيين في مختلف الفروع الطبية والممرضين لتقديم الخدمات العلاجية لجرحي انفجار بيروت وذلك بعد اعلان استعدادها لارسال المساعدات الصحية والغذائية الى لبنان على وجه السرعة.

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