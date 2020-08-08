ايران تحتج على دعم امریكا لزمرة "تندر" الارهابية

وحمّل مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة في هذه الرسالة الاحتجاجية الولايات المتحدة مسوولية الجرائم التي ترتكبتها هذه الزمرة الارهابية مطالبا فيها الامم المتحدة بالتصدي للادارة الاميركية في هذا المجال.

واشار تخت روانجي في هذه الرسالة الى الاعتداءات الارهابية لزمرة "تندر" في ايران والتي ادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين الايرانيين واعتراف هذه الزمرة علنيا بارتكاب هذه الجرائم وقال زمرة "تندر" الارهابية تواصل انشطتها من الولايات المتحدة بل وحتى تقوم بتدريب الاعمال الارهابية والتخريبية من اجل تنفيذها في ايران.

وقال مندوب ايران لدى الامم المتحدة انه تم ابلاغ الولايات المتحدة مرارا عبر مكتب رعاية مصالحها في طهران بالجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه الزمرة الارهابية لكن واشنطن لم تتخذ لحد الان اي اجراء لمنع انشطة عناصر هذه الزمرة او استردادهم الى ايران من اجل محاكمتهم.

واشار تخت روانجي الى الالتزامات الدولية للدول بموجب القانون الدولي لا سيما التزامها بعدم دعم الارهابيين وكذلك ضمان الا تصبح اراضيها مكانا لنشاطات الجماعات الارهابية مشددا على ان استمرار دعم الولايات المتحدة لهذه الزمرة لا يترك مجالًا للشك بان واشنطن انتهكت كافة التزاماتها المعنية بهذا المجال وبالتالي فهي مسؤولة عن جميع الجرائم التي ارتكبتها هذه الزمرة في ايران.

وطلب تخت روانجي في هذه الرسالة من الامم المتحدة بان ترغم الولايات المتحدة على انهاء دعمها للجماعات الارهابية.

انتهى**2018