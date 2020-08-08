سفیر ایران لدی بیروت یتفقد المستشفی المیدانی المقدم من ایران الی لبنان

و قال السفير فیروز نیا بعد الجولة والاطلاع علی سیر العمل فی المستشفی المیدانی المجهز بکافة المعدات الحدیثة اضافة الی غرفة للعملیات، قال: زیارتنا الیوم هی زیارة تفقدیة للمستشفی المیدانی المقدم کهبة من الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ومقره فی الجامعة اللبنانیة فی الحدث وهو بدأ عمله بالفعل وبدا باستقبال ومعالجة المرضی، وهو مزود بکافة الامکانات الطبیة والادویة والاسرة اضافة الی غرفة عملیات وطاقم طبی متخصص وجاهز ومستعد لمداواة المرضی ومعاینتهم".

واضاف:" ان هذه المساعدات تعتبر جزءا من المساعدات الاخویة والانسانیة المتنوعة التی قدمتها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الی لبنان الشقیق فی هذه المرحلة ونحن لن نکتفی بهذا المقدار من المساعدات بل تعبیرا عن تضامننا القلبی والعملی مع لبنان الشقیق، مستعدون لارسال المزید من المساعدات الاخویة الی لبنان وهناک المزید من طائرات المساعدات الایرانیة فی طریقها للوصول إلی لبنان الشقیق.

هذا واعلن مساعد شؤون العلاج فی جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة " فرید مرادیان" الیوم السبت عن اقامة مستشفی میدانی فی الضاحیة الجنوبیة لبیروت لاستقبال جرحی انفجار بیروت.

انتهی**