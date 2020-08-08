وزير الصناعة بالوكالة: تدشين 200 مشروع صناعي متقدم حتى آذار القادم

وقال مدرس خياباني في تصريح له السبت انه سيتم حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) تدشين 200 مشروع صناعي متقدم باستثمارات تبلغ 1700 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) بامكانية توفير اكثر من 41 الف فرصة عمل مباشرة.

واعتبر تعزيز الانتاج الداخلي وتنمية الصادرات والاعتماد على الطاقات الداخلية وتوطين المنتوجات، من اهم برامج الوزارة واوضح بان للوزارة 4 برامج استراتيجية في جدول اعمالها للعام الجاري اهمها تحقيق قفزة الانتاج عبر الاعتماد على الطاقات الداخلية وقطع التبعية في مختلف القطاعات الصناعية للخارج وقطع الاعتماد على العملة الاجنبية.

واشار الى ان الاستراتيجية الثانية تتمثل في انجاز المشاريع غير المكتملة واضاف، هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 4 الاف مشروع صناعي منجزة بنسبة 80 بالمائة على مستوى البلاد وستمضي مراحل اكمالها وتدشينها بمضي الوقت حتى نهاية مهام الحكومة الثانية عشرة (الحالية) (بعد عام).

واوضح بان الوزارة تعتمد برنامجا لتعميق وتطوير الصناعة الداخلية للاستعاضة عن الاجنبية بما يعادل 3.2 مليار دولار لانتاج مختلف انواع الاجهزة والمعدات وقطع الغيار واوضح بانه تحقق من هذا البرنامج نحو 300 مليون دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام (الايراني) الجاري.

وصرح وزير الصناعة بالوكالة بان من برامج الوزارة السيطرة على الاسعار وتنظيم السوق، والاستفادة من الطاقات غير المستغلة في الوحدات الصناعية وتفعيل الوحدات الصناعية والمنجمية العاطلة واكمال المشاريع غير المكتملة والحصول على التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا بان توفير السلع الاساسية للمواطنين مدرج في جدول اعمال الوزارة بصورة خاصة.

واكد بان البلاد تواجه الان حربا اقتصادية شاملة مترافقة مع هجوم اعلامي مكثف واضاف، ان دور وسائل الاعلام والصحفيين يحظى باهمية كبيرة لتعبئة كل الطاقات والامكانيات لمواجهة العدو وسوف لن نسمح له بتنفيذ مخططاته.

انتهى ** 2342