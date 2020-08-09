سيدة إيرانية تفوز ببطولة العالم للعبة البيتانك

وفي مقابلة مع إرنا اليوم الاحد، قال رئيس قسم الشباب والرياضة في مدينة شيروان مسقط راس اللاعبة حيدريان: أن بطولة البيتانك أقيمت أوفلاين نظرا لتفشي فيروس كورونا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد العالمي وبدعم من الألعاب الإنسانية.

وأشار محمد رضا برغمدي، إلى إقامة هذه المسابقات بمشاركة 27 دولة من 3 الى 8 أغسطس الجاري في الفئات العمرية من الشباب والكبار للرجال والسيدات وبمشاركة 341 رياضيا.

واعلن برغمدي فوز المنتخب الوطني الإيراني بميداليتين ذهبيتين في هذه المنافسات، مضيفا: ان زهراء حيدريان، عضوة المنتخب الوطني للكرة الحديدية تمكنت من الفوز ببطولة العالم واقتناص الميدالية الذهبية الأولى لهذه اللعبة .

الكرة الحديدية أو بيتانك (بالفرنسية)، هي لعبة كرة تنافسية، واللعبة في شكلها الحالي قد نشأت في بلدية لاسيوتا في منطقة بروفنس الواقعة جنوب فرنسا في عام 1907، وبعد سنوات عديدة من النشاط، تم الاعتراف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية (آي.او.سي) في عام 2007 ، وتمارس هذه الرياضة في إيران منذ عام 2009.

الرياضة تجمع بين التكتيكات والتنسيق الحركي، وهي واحدة من الرياضات القليلة التي يسمح فيها الرجال والنساء على المنافسة في نفس المجموعة معا أو ضد.

في المسابقات غير المتصلة بالإنترنت في هذا المجال، أرسل اللاعبون فيلم اللعبة والحركات الرياضية إلى الحكام ، وبعد ذلك تم تحديد الفائزين.

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