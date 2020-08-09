ضبط اکثر من اربعة أطنان من الافیون والقبض علی أربعة من تجار المخدرات

وفي حديث له اليوم الأحد اوضح العميد كريمي ان العمليات وقعت بعد أن رصدت الشرطة عصابة لتهريب المخدرات تنوي نقل الافيون الى مركز البلاد، مضيفا ان الاشتباك مع افراد العصابة اسفر ايضا عن اعتقال اربعة مهربين ومصادرة كميات من العتاد الحربي وجهاز لاسلكي.

من جهته اعلن قائد شرطة الحدود العميد احمد علي كودرزي ان حرس الحدود في محافظتي هرمزكان (جنوب البلاد) وسيستان وبلوجستان سيطروا خلال عمليات خاصة على زورقين يحملان نحو طن ونصف من المخدرات لادخالها الى داخل البلاد.

وأكد مصادرة هذه المواد وفتح ملفات بشأن المهربين المسؤولين عنها.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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