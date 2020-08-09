مرور 86 عاما على تأسيس وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء

نبذة تاريخية عن وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء ( إرنا)

تأسست وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عام 1934 م وبدأت إرنا في السنوات الأولى من تأسيسها، التعاون مع وكالات الأنباء الكبرى مثل وكالة الأنباء الفرنسية وأسوشيتدبرس ورويترز ووکالة أنباء الأناضول التركية، إذ أن هذا التعاون مستمر ومع المزيد من وسائل الإعلام في المنطقة والعالم بعد مضي ثمانية عقود.

الشعار

إن شعار وکالة الجمهوریة الإسلامیة للانباء هو تركيبة من صورة الکعبة المشرفة مع شريط التلكس الإخباري لإظهار العمل الإعلامي المتسم بالحقيقة والطابع الديني.

وقبل تطوير شبكة الویب العالمية -بحيث لم تكن صفحات الإنترنت موجودة بالشکل الحالي- كانت ارنا تعمل عن طريق جهاز التلكس وترسل منتجاتها الاعلامیة بواسطته إلى المؤسسات الأخرى أو وسائل الإعلام، وکانت تتلقی المعلومات عن طریق هذا الجهاز.

ومع ظهور أجهزة التليفاكس، فقدت أجهزة التلكس مکانتها كوسيلة لنشر الاخبار والمعلومات شيئا فشيئا.

وتم تشغیل الموقع الإلكتروني لـ إرنا في بداية عام 1997 بصفته احدی أوائل المواقع الإلكترونية الاخباریة باللغة الفارسية على هذا العنوان: www.irna.ir

وتمتلك وکالة إرنا 20 مكتباً ناشطاَ خاصا بها في أنحاء العالم ولدیها ترخيص لتأسيس مكاتب إخباریة في أكثر من 40 بلدا آخر وفقاً لسياسات الوكالة.

مهمة هذه المكاتب هي إدارة مجموعات الأخبار الخارجیة والقسم الدولي للوکالة.

وتعمل مجموعات أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي تحت إشراف هذه الدائرة العامة إذ تقوم هذه المجموعات بمتابعة أحداث وتطورات هذه القارّات وبث أخبارها باللغة الفارسية.

ويتولى القسم الدولي توجيه مجموعات اللغات الأجنبية التي يتمثل عملها في بث الأخبار باللغات غير الفارسية.

1- الخدمة باللغة الألمانية على الإنترنتwww.irna.ir/de/ وتویتر @irna_German

2- الخدمة باللغة الاردیه على الإنترنتwww.irna.ir/ur/ وتویتر @irnaUrdu

3- الخدمة باللغة الإسبانیة على الانترنتwww.irna.ir/es/ وتویتر @irna_es

4- الخدمة باللغة الانجليزية على الانترنتwww.irna.ir/en/ وتویتر @IrnaEnglish

5- الخدمة باللغة الترکية على الانترنتwww.irna.ir/tr/ وتویتر @Irna_Turkish

6- الخدمة باللغة الروسية على الانترنتwww.irna.ir/ru/ وتویتر @irnarussian

7- الخدمة باللغة الفرنسية على الانترنتwww.irna.ir/fr/ وتویتر @irnafrench

8- الخدمة باللغة العربية على الانترنتwww.irna.ir/ar/ وتویتر @irna_arabic

وتتولى الدائرة العامة لأخبار المحافظات توجيه نشاطات المكاتب المحلية لـ ارنا و إدارة انتاجات المراكز ومكاتب المحافظات وتمتلك ارنا مكاتب خبرية في 31 محافظة و 24 مدينة كبيرة في ایران.

مدرسة ارنا للأخبار

تهدف الی التعلیم التطبیقي و الأکادیمي تأسست في عام 2015 حیث وضعت حتی الان عدة ورشات في مجال التصویر الخبري و باقي المجالات المعنیة بالأخبار.



المؤسسات التابعة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء

*موسسة ایران الاعلامیة و من أهم اصداراتها صحیفة ایران التي تصدر باللغة الفارسیة

*صحیفة الوفاق الصادرة باللغة العربیة

*صحیفة ایران دیلي الصادرة باللغة الانجیلیزیة

*صحیفة «ایران سبید» الخاصة بالمکفوفین

*صحیفة ایران للریاضة

*شهریة ایران آذین الخاصة بالدیکورات المنزلیة

کلیة الاخبار

تهدف الی تدریب الکوادر المتخصصة والمهنیة للعمل في مجال الخبر وتتوزع فروعها علی الصحافة والتصویر الفوتوغرافي والعلاقات العامة و الترجمة و ما إلی ذلك.



قسم اللغة العربیة

ینشط في هذا القسم مترجمون ومحررون للاخبار يجیدون اللغة العربیة و یقومون ایضا برصد أخبار يهتم بها الناطقون بالعربیة.

يهتم المترجمون العاملون في هذا القسم بمجالات متعددة منها سوق النفط والملف النووي و کذلك علاقات إیران ودول الجوار والمنطقة وکل ما يرغب به المواطن العربي لمعرفة المجتمع الإیراني.

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