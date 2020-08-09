تسجيل 163 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2020 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 326 الفا و 712 حالة لغاية الان بينهم 4022 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 284 الفا و371 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 163 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الفا و 427 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و686 الفا و498 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344