٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83901426
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مسؤول : ايران ارسلت لحد الان 95 طنا من المساعدات الانسانية الى لبنان

مسؤول : ايران ارسلت لحد الان 95 طنا من المساعدات الانسانية الى لبنان

مشهد / 9 اب / اغسطس / ارنا – قال رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية "كريم همتي" : انه عقب وقوع حادث الانفجار في مرفا بيروت، قامت ايران بارسال 95 طنا من المساعدات الانسانية الى لبنان؛ لافتا الى تجهيز 4 حمولات اخرى تزن 60 طنا من هذه المساعدات، ليتم ارسالها الى بيروت ايضا.

وفي تصريحه خلال مراسم تدشين مشاريع تنموية بمدينة نيشابور (في خراسان الرضوية - شرق) اليوم الاحد، اشار همتي الى ايفاد فرق اغاثية من قبل جمعية الهلال الاحمر الايرانية؛ مبينا ان جميع المتطوعين الذين بعثوا الى لبنان في هذا الطار من الكوادر المتمرسة جدا، ومن شانهم ان يقدموا اكبر نسبة من الخدمالت الاغاثية المؤثرة في اقصر فترة زمنية ممكنة هناك.

يذكر ان انفجارا مهولا هزّ العاصمة البنانية يوم الثلاثاء الماضي، من جراء حريق شبّ في احد العنابر الذي كان يخزن فيه مواد قابلة للاشتعال بمرفأ بيروت؛ مما اسفر ان عن مقتل 158 شخصا واصابة 61 اخرين؛ حسب بيان وزارة الصحة اللبنانية امس الجمعة.

ويضيف هذا التقرير، ان هناك العشرات من المجهولين اثر هذا الحادث الذين لم يحدد مصريهم لحد الان.

انتهى ** ح ع  

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