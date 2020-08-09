٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٥:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83901537
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شمخاني : منع التعاون الستراتيجي الايراني مع الشرق اساس السياسة الغربية معنا

شمخاني : منع التعاون الستراتيجي الايراني مع الشرق اساس السياسة الغربية معنا

طهران / 9 اب / اغسطس / ارنا – اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" : ان الحؤول دون التعاون الستراتيجي بين ايران والشرق، واستمرار تبيعة الاقتصاد الوطني على النفط، تشكّل اساس التعاطي السياسي الغربي مع بلادنا.

وكتب شمخاني في تغريدته على موقع تويتر اليوم الاحد، ان ايران قرّرت منذ فترة طويلة على المضي في كلا الاتجاهين، والخروج من التحديات الراهنة بفضل المقاومة الفاعلة والتضامن الوطني داخل البلاد.

انتهى ** ح ع

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