مسؤول : ايران حققت انجازات ملحوظة في هندسة محركات الطائرات

تصريحات عابد زادة جاءت خلال مراسم تكريمه في نهاية خدماته رئيسا لمنظمة الطيران المدنية الايرانية، وتقديم الرئيس الجديد لهذه المنظمة الوطنية وايضا المدير العام الجديد لشركة الطيران الايرانية (هما)، والتي عقدت بكلية الصناعات الجوية في طهران اليوم الاحد.

وقدم الرئيس السابق لمنظمة الطيران الايرانية تقريرا حول الانجازات المحققة على مدى السنوات الاخيرة؛ مبينا ان هذه المنظمة الوطنية تلبي حاليا 95 بالمئة من احتياجات الوسط الجوي داخل البلاد.

وتابع، ان الصناعات الايرانية دخلت مرحلة مقطعية في مجال هندسة محركات الطائرات؛ مبينا انه لولا هذه الانجازات عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لتوقفت الطائرات عن العمل في البلاد، لكن ذلك لم يحدث بل استطاعات ايران بسواعد طاقاتها الشبابية ان تقوم بصيانة "الاجزاء الساخنة" لدى محركات الطائرات.

انتهى ** ح ع