صالحي : ايران ماضية في انجازاتها النووية

وافاد عضو الهيئة الرئاسية بلجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي "هادي بيكي نجاد"، ان تصريحات صالحي هذه جاءت خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم الاحد.

واضاف "بيكي نجاد" في حوار مع "ارنا" اليوم الاحد، ان صالحي قدم تقريرا حول الاتفاق النووي وآثاره على الطاقة النووية (في ايران)، كما قام بالرد على اسئلة اعضاء لجنة الطاقة النيابية خلال اجتماعها اليوم.

واضاف النائب في مجلس الشورى الاسلامي، ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، دعا اعضاء لجنة الطاقة لزيارة المراكز النووية في البلاد ومشاهدة انجازاتها الاخيرة.

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