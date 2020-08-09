٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٢٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83901696
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لجنة الامن القومي النيابية تؤكد على تضامنها مع الشعب اللبناني

لجنة الامن القومي النيابية تؤكد على تضامنها مع الشعب اللبناني

طهران / 9 اب / اغسطس / ارنا - اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل عموئي"، ان اعضاء اللجنة النيابية اكدوا على تضامنهم مع الشعب اللبناني خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم الاحد بحضور مساعد وزير الخارجية "حميد رضا دهقاني بودة".

واضاف عموئي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، استعرضوا مع "دهقاني بودة" اخر التطورات في لبنان عقب حادث الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت.

وتابع، ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية اكدوا في اجتماعهم اليوم على تضامنهم مع الشعب اللبناني.

وكان انفجارا مهولا قد هزّ العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، من جراء حريق شبّ في احد العنابر الذي كان يضم مواد قابلة للاشتعال بمرفأ بيروت؛ مما اسفر ان عن مقتل 158 شخصا واصابة 6 الاف اخرين، حسب ما افادت به وزارة الصحة اللبنانية امس الاول الجمعة.

انتهى ** ح ع  

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