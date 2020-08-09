موسوي: الدولة التي قصفت هيروشيما وناكازاكي ذريا تدعي الريادة في التصدي لأسلحة الدمار الشامل

وفي تغريدة له على تويتر اليوم الاحد، في الذكرى السنوية للقصف الذري لمدينة ناغازاكي اليابانية، أشار موسوي الى عبارة مقتبسة من الكاتب الاميركي ويليام فاكنر بأنه ربما لن تكون الحادثة مرة واحدة مطلقا، وكتب: إلا ان الحادثة سواء كانت مرة أو أكثر، فأن القصف الذري كان أكثر من مرة.. إن قصف هيروشيما وناغازاكي مازال يموج في ذكريات الشعب الياباني والعالم.. ومن السخرية أن مرتكب كليهما، هي الدولة التي بدلا من تحمل المسؤولية، تدعي الريادة في التصدي لأسلحة الدمار الشامل.

يذكر انه في يومي 6 و9 آب/اغسطس من عام 1945 وفي أواخر الحرب العالمية الثانية، ألقت أميركا قنبلتين ذريتين تواليا على مدينتي هيروشيما وناغازاكي بأمر من الرئيس الاميركي آنذاك هاري ترومن، أسفرتا عن تدمير المدينتين وموت قرابة 220 ألفا من أهاليهما، اكثر من 100 ألف منهم قتلوا فور إلقاء القنبلتين، والباقون توفوا خلال الاشهر اللاحقة بسبب الآثار المدمرة للإشعاع النووي.

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