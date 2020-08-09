توطين الانتاج وتنمية الصادرات اولوية لوزارة الصناعة الايرانية

وقال مدرس خياباني في تصريح له الاحد بعد حضوره اجتماع لجنة الصناعة والمناجم بمجلس الشورى الاسلامي، ان تحقيق اهداف قفزة الانتاج وتوطين الانتاج والاعتماد على الطاقات الداخلية واكمال وتدشين المشاريع غير المكتملة وتنمية الاستثمارات، تعد اولويات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في مجال الانتاج.

واعتبر تنمية الصادرات والسيطرة على الواردات بانهما تشكلان برنامج وزارة الصناعة لتحسين اوضاع التجارة وتنظيم السوق واضاف، يبدو انه بالامكان عبر تبادل الاراء والافكار مع النواب والاستفادة من الفرص المتاحة في ظروف الحظر، اتخاذ الخطى في مسار استثمار الطاقات الداخلية وتوطين الانتاج للتقليل من تبعية قطاع الصناعة والمناجم للخارج.

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