الجيش الايراني عبّأ كل امكانياته في سبيل مكافحة فيروس كورونا

وقال العقيد الدكتور حبيب صدر في تصريح له الاحد في مدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) خلال مراسم تشييع شهيدة الدفاع عن الصحة الدكتورة مرضية روشندل: ان الجيش ومنذ بدء تفشي جائحة "كوفيد-19" سارع الى مساعدة وزارة الصحة وجاء بكل امكانياته الى الساحة في سبيل مكافحة هذا الفيروس.

واضاف: ان جميع المنظومات الصحية والطبية سواء الحكومية او العسكرية او التابعة للقطاع الخاص قد بذلت كل طاقاتها في مسار مكافحة فيروس كورونا.

وتابع العقيد الدكتور حبيب صدر: ان الشهيدة مرضية روشندل هي ثاني شهيد للدفاع عن الصحة في الجيش والتي فقدت حياتها في مسار مكافحة فيروس كورونا.

وقال، ان زملائي في دائرة الصحة والعلاج في الجيش ومنذ بدء تفشي فيروس "كوفيد-19" توجهوا الى مختلف مناطق البلاد وادوا دورا لافتا في ايجاد واعداد مستشفيات الجيش لاستقبال ومعالجة المرضى المصابين.

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