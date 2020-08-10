نشاط مكثف للمستشفى الميداني للهلال الاحمر الايراني في بيروت

وقال عارفي في تصريح له بهذا الصدد امس الاحد، لقد كانت المراجعات اليوم بنسبة عالية من قبل المواطنين العاديين وجرحى الحادث وبعض افراد الجيش للاستفادة من الخدمات الدوائية والعلاجية المقدمة من قبل هذا المستشفى الميداني.

واضاف، ان اقسام اختبار الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا والصيدلية والفحوصات من قبل الاطباء ومعالجة الجرحى وغيرها من الاقسام نشطة في هذا المستشفى ويلبي طلبات المراجعين الكثيرين في ضوء الاحداث الاخيرة.

واعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية كريم همتي في تصريح له الاحد بان الجمعية ارسلت الى لبنان 90 طنا من المساعدات الانسانية وسترسل 4 شحنات اخرى زنة كل منها 60 طنا.

يذكر ان الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء بسبب اشتعال 2750 طنا من نيترات الامونيوم قد ادى الى مصرع 158 شخصا واصابة اكثر من 5 الاف اخرين حسب اخر احصائية.

انتهى ** 2342