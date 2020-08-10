ضبط أكثر من 400 طن من المخدرات في البلاد خلال أربعة اشهر

وأضاف العميد قاسم رضائي في لقاء مع ممثل الولي الفقيه امام صلاة الجمعة في محافظة زنجان (شمال غرب) مساء الأحد: أن هذه الكمية من المخدرات التي تم ضبطها من قبل الشرطة سجلت زيادة بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

ووصف قضية المخدرات بأنها من أهم التهديدات التي تواجه البلاد وقال: إن قوات الشرطة في طليعة مواجهة هذه الظاهرة المقيتة والمدمرة للمجتمع.

وأشار العميد رضائي إلى العديد من البرامج الوطنية لقوات الشرطة في البلاد، وقال: أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تواجه من التهديدات الحدودية ما لايواجهه أي بلد، وما يحدث في المنطقة هو استهداف العدو لإيران.

وشدد على قدرات وخبرات الثورة الإسلامية المتراكمة لمواجهة مؤامرات الأعداء، وأضاف: إن النظرة الإسلامية للقضايا أحبطت مؤامرات الأعداء الواحدة تلو الأخرى.

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