زنكنه: 70 بالمائة من المعدات النفطية يتم تصنيعها داخل البلاد

واضاف بيجن زنكنه اليوم الإثنين في حفل "منح أول شهادة جودة منتج لسلع ومعدات صناعة النفط إلى هيئة شهادات الجودة التابعة لجمعية النفط الإيرانية" : أن من الركائز المهمة لدعم الإنتاج المحلي هو إنشاء مؤسسة لمنح شهادة جودة الانتاج.

وشدد زنكنه: في الماضي، كان من الممكن للمصنعين المحليين الحصول على شهادات الجودة من مؤسسات أجنبية، لكن هذه الامكانية سلبت بفرض الحظر.

و اشار وزير النفط إلى أنه لا يمكن استخدام سلع لاتتمتع بمعايير الجودة، و قال ان الخطر كبير في صناعة النفط وكل خطأ صغير يمكن أن يؤدي إلى كارثة وطنية.

وفي اشارة الى انفجار بيروت والذي نجم عن خطأ بسيط، قال : لذلك من المهم جدا اتباع المعايير الصحيحة في هذا المجال.

واضاف زنكنه إنه يتعين على المنظمة الوطنية مراجعة المعايير وإصدار شهادة الجودة، مضيفا أن المعايير الوطنية يتم اعدادها وفقا لظروف الدولة، أي ان منظمة وطنية غير منحازة وغير حكومية يجب أن تفعل ذلك.

ووصف زنكنه إنشاء هذه المؤسسة بأنها خطوة مهمة في تكنولوجيا صناعة النفط وقال: يجب استخدام هذه المؤسسة ليس فقط في إيران ولكن أيضا في دول أخرى.

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