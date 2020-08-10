موسوی : الفریق الامریکی المنهار یعمل علی تغییر اعضائه

وتعليقا على استقالة ممثل ترامب الخاص في الشؤون الإيرانية ، قال موسوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أن حال المسؤولين الامريكيين كحال فريق كرة القدم المهزوم الذي يبدأ بتغيير لاعبيه في محاولة لتغيير النتيجة.

وبشأن المحاولات الامريكية لتمديد الحظر التسليحي على إيران والجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي غدا بهذا الشأن، أعتبر موسوي الحظر التسليحي قبل ان يكون تهديدا لايران، فانه تهديدا لمجلس الأمن وآلياته القانونية.

واضاف ان الامريكيين ومن خلال استغلال مجلس الأمن كأداة يريدون تدمير هذا المجلس أو جعله تحت تصرفهم ، مؤكدا ان على اعضاء مجلس الأمن ان يكونوا على حذر من السقوط في الفخ الامريكي ، كما أعرب عن أمله في ان لاتصل أمريكا الى اهدافها، وان تسجل فشلا جديدا بفضل يقظة زعماء الدول المستقلة وبفضل مشاورات ايران مع اصدقائها ومع مختلف البلدان.

وسخر موسوي من مزاعم بعض المسؤولين الامريكيين في ان ايران تتدخل بالانتخابات الامريكية ، مؤكدا ان طهران لاتعير أهمية للاشخاص والتيارات والاحزاب الداخلية في امريكا بل تراقب سلوكهم ومواقفهم تجاه إيران.

وتابع موسوي : لقد اختبرنا خلال الاربعين عاما الماضية ادارات امريكية مختلفة وكلها فشلت في الاختبار، وبالتالي لافرق لدى إيران اي حزب امريكي سيحكم ، ومن هنا لاتهمنا كثيرا نتيجة الانتخابات الامريكية.

وأعتبر موسوي ان الامريكيين اذا كانوا يعتقدون ذلك فهذا دليل على قوة ايران واقتدارها ، ومؤشر على فشل السياسة الامريكية ضد إيران ، وانعكاس هذا الفشل على الداخل الامريكي ، وهذا ما يعتبرونه تدخلا ايرانيا في شؤونهم.

بعض الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لم تطلع على مفاد رسالة أمينها العام

من جانب آخر تطرق المتحدث باسم الخارجية الى دور السعودية في اصدار وتوقيع الرسالة الاخيرة التي بعثها الأمين العام لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي الى مجلس الأمن الدولي وقال : ان لدينا اخبار مؤكدة ان بعض الدول الاعضاء في المجلس لم تطلع على مفاد الرسالة.

واضاف : اننا نرى ان رسالة أمين مجلس التعاون الي مجلس الأمن لاتعبر عن مواقف وآراء كل الدول الاعضاء، موضحا : لقد اعلنا مرارا اننا بصدد التعاون الجماعي مع الدول العربية في الخليج الفارسي ، وقدمنا لهم المقترحات بهذا الشأن .

وخاطب موسوي هذه الدول التي تعبر عن القلق من رفع الحظر التسليحي عن ايران بالقول: لقد حولتم المنطقة الى ترسانة للاسلحة والاعتدة ، واذا كان هناك من قلق فنحن والبلدان الاخرى في المنطقة من يجب ان يقلق من اجراءاتكم الخطيرة.

انتهى** 2344