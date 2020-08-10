عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 18 الفا و616 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2132 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 328 الفا و 844 حالة لغاية الان بينهم 3992 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 286 الفا و642 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 189 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الفا و616 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و711 الفا و817 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344