١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٥٠ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83902809
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السفير الايراني ووزير العدل العراقي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين

السفير الايراني ووزير العدل العراقي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين

طهران/ 10 آب/اغسطس- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق، ايرج مسجدي، ووزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار محمد حسين خلال لقائهما اليوم الاثنين على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.

واكد مسجدي والقاضي سالار عبد الستار محمد حسين خلال اللقاء على ضرورة توطيد التعاون بين البلدين الصديقين والجارين.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

انتهى**2018/أ م د

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