١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٥:٥٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83902812
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تخت روانجي يناشد مجلس الأمن رفض الأحادية الأميركية مرة أخرى

تخت روانجي يناشد مجلس الأمن رفض الأحادية الأميركية مرة أخرى

نيويورك/10 آب/أغسطس/إرنا- ناشد المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، مجلس الأمن الدولي رفض الغطرسة والأحادية الأميركية مرة أخرى؛ في تعليق له اليوم الإثنين على القرار الأميركي المتمثل في فرض الحظر التسليحي على إيران.

وفي تغريدة له اليوم الإثنين، أضاف تخت روانجي، "لقد لجأت أميركا الى آلية "التخويف من إيران" و"لغة التهديد" لكسب التأييد لقرارها غير القانوني بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهك قرار مجلس الأمن 2231.

وأكد المندوب الإيراني الدائم على ضرورة رفض مجلس الأمن الغطرسة والأحادية الأميركية مرة أخرى، كما أبدى رفضه عند كشف الولايات المتحدة عن القرار لأول مرة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي غدا (الثلاثاء) على قرار مقترح من الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

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