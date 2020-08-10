تخت روانجي يناشد مجلس الأمن رفض الأحادية الأميركية مرة أخرى

وفي تغريدة له اليوم الإثنين، أضاف تخت روانجي، "لقد لجأت أميركا الى آلية "التخويف من إيران" و"لغة التهديد" لكسب التأييد لقرارها غير القانوني بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهك قرار مجلس الأمن 2231.

وأكد المندوب الإيراني الدائم على ضرورة رفض مجلس الأمن الغطرسة والأحادية الأميركية مرة أخرى، كما أبدى رفضه عند كشف الولايات المتحدة عن القرار لأول مرة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي غدا (الثلاثاء) على قرار مقترح من الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

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