١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:٠٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83902830
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ستاري: ما يزيد عن 20 شركة محلية قائمة على المعرفة شاركت في تصنيع القطار الوطني

ستاري: ما يزيد عن 20 شركة محلية قائمة على المعرفة شاركت في تصنيع القطار الوطني

طهران/10 آب/أغسطس/إرنا- أعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا، سورنا ستاري، عن توقيع عقد إنتاج القطار الوطني مع بلدية طهران في تموز/يوليو المنصرم، وأضاف انه تم توظيف 20 إلى 30 شركة قائمة على المعرفة في إنجاز هذا المشروع.

وفي الحفل الإفتراضي للكشف عن معطيات تصميم وإنتاج القطار الوطني اليوم الإثنين، أضاف ستاري، "تم الانتهاء حاليا من إنشاء عربة واحدة ونأمل أن نتمكن من تصنيع قطار وطني بأكمله بحلول نهاية العام (الإيراني-ينتهي في 21 آذار/مارس 2021".

وتابع:"في هذا المشروع توصلنا إلى توطين الإنتاج بنسبة 26 إلى 85 بالمئة، وهي خطوة كبيرة لدعم الشباب الإيراني من خلال دعم الإنتاج المحلي".

وحضر الحفل الإفتراضي للكشف عن معطيات تصميم وإنتاج القطار الوطني صباح اليوم الإثنين، كل من رئيس عمدة طهران، ورئيس المجلس البلدي في طهران، ورئيس الجهاد الجامعي، ومساعدي عمدة طهران، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

انتهى**أ م د

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