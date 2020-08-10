ستاري: ما يزيد عن 20 شركة محلية قائمة على المعرفة شاركت في تصنيع القطار الوطني

وفي الحفل الإفتراضي للكشف عن معطيات تصميم وإنتاج القطار الوطني اليوم الإثنين، أضاف ستاري، "تم الانتهاء حاليا من إنشاء عربة واحدة ونأمل أن نتمكن من تصنيع قطار وطني بأكمله بحلول نهاية العام (الإيراني-ينتهي في 21 آذار/مارس 2021".

وتابع:"في هذا المشروع توصلنا إلى توطين الإنتاج بنسبة 26 إلى 85 بالمئة، وهي خطوة كبيرة لدعم الشباب الإيراني من خلال دعم الإنتاج المحلي".

وحضر الحفل الإفتراضي للكشف عن معطيات تصميم وإنتاج القطار الوطني صباح اليوم الإثنين، كل من رئيس عمدة طهران، ورئيس المجلس البلدي في طهران، ورئيس الجهاد الجامعي، ومساعدي عمدة طهران، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

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