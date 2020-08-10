١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٤٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83902955
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في إجتماع اللجنة العلیا للتنسیق الاقتصادي؛

الحكومة تعمل جاهدة بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحسين الوضع المعيشي للشعب

الحكومة تعمل جاهدة بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحسين الوضع المعيشي للشعب

طهران/10 آب/أغسطس/إرنا- أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، ان الحكومة تعمل بالتعاون مع السلطتين الأخريين على تحقيق الإنفراج في الإقتصاد الإيراني وتحسين الوضع المعيشي للشعب وستحبط مؤامرات الأعداء، وأشار الى ضرورة الحفاظ على الإنسجام والتماسك بين السلطات الثلاث من أجل حلحلة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب والتصدي للحظر ومؤامرات الأعداء.

جاء ذلك في الإجتماع الثالث والخمسين للجنة العلیا للتنسیق الاقتصادي مساء اليوم الإثنين الذي انعقد بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، وأعضاء اللجنة الإقتصادية للحكومة، وممثلين عن السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامي.

يتبع..أ م د

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