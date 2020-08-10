رئيس الوزراء اللبناني يستقيل رسميا

وأعلن دياب استقالته في خطاب متلفز للشعب اللبناني.

وحسبما أفاد موقع "العهد" الإخباري منذ صباح اليوم الإثنين، أن اتصالا هاتفياً جرى بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة تناولا فيه التطورات وأبلغه فيه الأخير نيته بالاستقالة بعد موجة الاستقالات التي تشهدها الحكومة.

وقدّم دياب استقالته إثر موجه الاستقالات التي شهدتها الحكومة بدءاً من وزير الخارجية ناصيف حتي مروراً بوزيرة الاعلام منال عبدالصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، ووسط نيّة عدد من الوزراء تقديم استقالاتهم في حال لم تستقل الحكومة مجتمعة.

انتهى**أ م د