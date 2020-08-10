سفير ايران في كابول: استقرار العالم ممكن بكسر احتكار وسائل الاعلام الامبريالية

وفي تصريح له اليوم الاثنين في مكتب قناة "برس تي في" في كابول لمناسبة يوم الصحفي واحياء ذكرى الصحفيين الشهداء العاملين في هذه القناة في افغانستان: انه قبل هذا الوقت كانت وسائل الاعلام الغربية تقدم اي رواية مزعومة تحلو لها حسب توجهاتها عن احداث العالم.

واضاف، ان وسائل الاعلام الايرانية الى جانب وسائل الاعلام الجارة والمتناسقة معها في المنطقة والعالم قد كسرت هذا الاحتكار الى حد ما وتقوم بتقديم اخبار مطابقة للحقائق.

وتابع السفير الايراني، ان وسائل الاعلام الغربية تقوم باصدار الاحكام على احداث المنطقة والعالم بصورة احادية ومن جانب واحد وتروي ما تريد قوله وليس ما حدث في الواقع.

واعتبر صحفيي افغانستان وايران والمنطقة بانهم جنود الخط الامامي للنضال ضد الباطل حيث يواجهون الكثير من المشاكل من اجل ممارسة اعلام دقيق لكنهم يضحون بحياتهم من اجل تبيان الحقائق.

ويرى امينيان بان صحفيي افغانستان وايران قد غيروا الساحة ويقومون من خلال عرض اخبار حقيقية بالحيلولة دون الاخبار احادية الجانب التي يبثها الغربيون.

واكد بان دور الصحفيين مهم في هذا المسار ولابد من تقدير واحترام جهودهم.

انتهى ** 2342