ازدياد صادرات ووارات السلع عبر حدود آستارا السككية بنسبة 30 بالمائة

وقال رسول اميدي في تصريح صحفي الاثنين في الدائرة العامة لجمارك آستارا، ان سلع الواردات والانتقال يتم فحصها بدقة اكبر كما يمنع خروج السلع الاساسية من الحدود وفقا للقانون.

واضاف، ان انشاء مستودع وتدشين شركة لتسليم السلع في محطة سكك الحديد للشحن والتفريغ في المدينة يجب ان يدرج في جدول اعمال الجهات المعنية.

يذكر ان خط سكك الحديد "آستارا-آستارأ" بين ايران وجمهورية اذربيجان قد تم تدشينه قبل عامين وبضعة اشهر حيث ترد الان قطارات روسيا وجمهورية اذربيجان الى محطة سكك الحديد للشحن والتفريغ بمدينة آستارا.

وبعد الربط السككي بين آستارا ورشت سيكتمل ممر سكك الحديد "شمال –جنوب" ايران وستتوفر امكانية نقل السلع من الموانئ الجنوبية في البلاد الى آستارا والخروج من البلاد عبر سكك الحديد.

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