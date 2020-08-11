محللة أمريكية: تقارير إخبارية تكشف عن فشل بومبيو في مجلس الأمن

وأضافت باربرا سلافين في مقابلة مع إرنا اليوم الثلاثاء: أن الاخبار تشير إلى فشل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جمع أصوات الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن لصالح القرار الامريكي .

ولم تستبعد سلافين، ان استقالة المبعوث الأمريكي في الشأن الإيراني برايان هوك، جاءت على خلفية فشل إدارة ترامب في تمديد الحظر التسليحي المفروض على إيران، وقالت : بات واضحا هو ان سياسات إدارة ترامب وصلت إلى طريق مسدود أمام إيران.

واضافت سلافين: من غير المرجح أن يصوت مجلس الأمن على القرار الامريكي المقترح، بل قيل إن القرار حتى لن يحصل على 9 أصوات ضرورية من أعضاء مجلس الأمن للوصول إلى مرحلة الفيتو، ربما لهذا السبب قرر براين هوك التنحي.

وأكدت العضوة في معهد أتلانتيك، أن أبرامز في المرحلة الأخيرة من حياته السياسية وبعد هذه الادارة ليس لديه مكان يذهب إليه، ويود أن يكون في هذه الحكومة ليلقي الخطب هنا وهناك.

وفي إشارة إلى سجل أبرامز، قالت سلافين: في فنزويلا، حيث تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ أكبر بكثير من إيران وكان هناك تعاون دولي، لم يتمكن من فعل أي شيء، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانه فعل أي شيء حيال إيران.

وقالت المحللة الأمريكية في الشان الايراني: قبل أيام قليلة، اتصل مايك بومبيو بالرئيس التونسي، الذي تعد بلاده عضوا غير دائم في مجلس الأمن للحصول على تصويت تونسي إيجابي لصالح القرار، لكني أشك في أن تونس ستصوت لصالحه.

وصرحت سلافين بان إدارة ترامب تصر على إظهار عزلتها في مجلس الأمن وان هذه العزلة موجودة منذ البداية حينما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، وان بومبيو يحاول جاهدا للقضاء على تماما على الاتفاق النووي قبل نهاية حكومة ترامب وهذا هو هدفه.

واشارت الى ان بومبيو حدد خططا سياسية لنفسه ويريد الترشح للرئاسة في عام 2024 ، وان مناهضة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي جزء من خطة بومبيو الشاملة.

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