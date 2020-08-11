١١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83903340
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مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني الثالث يبدا اعماله في اليابان

مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني الثالث يبدا اعماله في اليابان

بكين/11 اب/ اغسطس/ ارنا -- اقيمت النسخة الثالثة من مهرجان اسبوع الفيلم الإيراني في اليابان في العاصمة اليابانية طوكيو من قبل المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان وبالتعاون مع بلدية ميناتوي طوكيو وشركة يوني فيلم الياباني واتحاد منتجي الأفلام اليابانية وبرعاية المديرية العامة للتعاون الثقافي وشؤون الإيرانيين في الخارج ومنظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية ومؤسسة فارابي السينمائي لانتاج الافلام.

وافادت الملحقية الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان تم امس الاثنين وفي اليوم الأول من المهرجان عرض أربعة أفلام شملت  18 بالمائة والامومة  واذر بحضور حوالي 300 من الراغبين اليابانيين وجمع من الإيرانيين والطلاب المقيمين في اليابان الذين التزموا بالبروتوكولات الصحية حيث جرت مراسم الافتتاح امس الاثنين في قاعة أكاساكا بطوكيو بحضور حوالي 100 شخص.

واشار الملحق الثقافي للسفارة الايرانية في اليابان حسين ديو سالار الى اقامة النسخة الثالثة لمهرجان اسبوع الفيلم الايراني في اليابان واعرب عن ارتياحه للنشاطات الثقافية التي جرت في البلدين وقال ان العلاقات الايرانية واليابانية عريقة خاصة علي الصعيدين التاريخي والثقافي وفن السينما والافلام من اهم اوجه التعاون بينهما و ساهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

وتم في المهرجان عرض 7 افلام ايرانية مدبلجة باليابانية.

وقامت المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان خلال العامين الماضيين بترجمة 10 أفلام إيرانية، بالإضافة إلى عرضها في ثلاث دورات من مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني في اليابان،وعرض هذه الافلام يساعد في تعزيز تعليم اللغة الفارسية لدى طلاب اللغة الفارسية في اليابان.

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